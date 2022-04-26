HSBC Türkiye'den banka ve kredi kartlarında çevreci adım

HSBC Türkiye geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kartlarla sürdürülebilirlik alanında yepyeni bir adım attı. Banka, kredi ve banka kartlarında yüzde 85 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kartların kullanımına geçiyor.

Geri dönüştürülebilir kartları ikonik HSBC logolu tasarımla yenilediklerini vurgulayan HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, “Kartlarımızın üretimindeki değişiklikle; plastik atık oranını kart başına yaklaşık 3 gr ve karbon salımını da 7 gr azalttık. Bu sayede karbon ayak izimizin azaltılmasına da katkıda bulunuyoruz. Daha düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak ana stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri ve bu konuda farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında kart sahibi bilgilerinin güvenliğini daha da artıracak bir değişikliği de uygulamaya geçirdik. Kartın ön yüzünde yazan isim- soy isim, kart numarası gibi bilgiler artık arka yüzde yer alacak. Güvenliğin gittikçe önem kazandığı bu dönemde, yaptığımız değişiklikle müşterilerimizin bilgilerini daha da iyi korumayı amaçlıyoruz. Diğer yandan, HSBC Premier kredi kartlarımızla birlikte gönderdiğimiz broşürleri de dijital ortama taşıyarak bir yeniliğe daha imza attık. Bu sayede kağıt kullanımını azaltmış, sürdürülebilirliğe bir destek daha sağlamış olacağız. Müşterilerimiz broşürlerimize kartları gönderdiğimiz mektuplardaki QR kodla kolaylıkla ulaşabilecek.” dedi.

Yenel, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için HSBC olarak her zaman öncü olmaya ve aksiyon almaya devam edeceklerini de kaydetti.