HSBC, yüzlerce kişi çıkaracak

24 Ekim 2019

HİLAL SARI - DIŞ HABERLER

Gelecek haftanın başında üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak bankanın maliyetleri azaltma stratejisi kapsamında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarından toplamda yüzlerceyi bulabilecek işten çıkarmalara Kasım’da başlayacağı belirtiliyor.

Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Ağustos’ta görevinden alınan CEO John Flint’in koltuğuna geçen Noel Quinn’in bir dizi tasarruf önlemini uygulamaya sokacağı belirtilirken, bankanın bazı Batı piyasalarında hisse işlemlerinden de kademeli olarak çıkabileceği, Fransa perakende bankacılık birimini ise satmaya çalışabileceği konuşuluyor.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker de Bloomberg’in görüntülediği bir iç yazışmada tasarruf kesintilerine tekrar vurgu yaparak, bankanın sermayesini güçlendirmek için daha fazla kesinti yapması gerektiğini vurguluyor.

İşten çıkarmaların olması beklenen bölgelerde, 2018 yıllık faliyet raporundaki verilere göre - bankanın toplam istihdamının yüzde 4’ü -y aklaşık 9 bin 600 çalışanı - bulunuyor.