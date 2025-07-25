HSBC'den MSCI uyarısı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir!

HSBC Endeks Strateji ekibinin son raporu, MSCI'nin Ağustos ayındaki endeks yeniden değerlendirmesinde Türk piyasasındaki olası değişikliklere odaklanarak, dört hissenin Standard Endeks'ten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Bu durumun arkasında yatan temel nedenlerden biri, ABD piyasasının güçlü performansının küresel minimum büyüklük referansını yükseltmesi ve Gelişmekte Olan Piyasalar (GOÜ) segmentindeki şirket sayısını daraltması gösteriliyor.

Hangi şirketler silinebilir?

Rapora göre, SASA "yüksek kanaatli" bir silme adayı olarak öne çıkıyor; hisse, gözlem süresince beş günün tamamında serbest dolaşım piyasa değeri eşiğinin altında kaldı ve 52,9 milyon dolarlık bir çıkış bekleniyor.

CCOLA için "orta kanaatli" bir çıkarma öngörülüyor; hisse, beş gün boyunca serbest dolaşım piyasa değeri eşiğinin yüzde 10-11 altında seyretti ve 54,6 milyon dolarlık bir pasif fon çıkışı bekleniyor.

PGSUS da "orta kanaatli" bir aday; bu hisse, serbest dolaşım piyasa değeri eşiğinin üzerinde olmasına rağmen, ilk iki gün segment numaraları nedeniyle çıkarma riski taşıyor ve 98,3 milyon dolarlık bir çıkışa neden olabilir.

Son olarak, SISE ise "düşük kanaatli" bir çıkarma adayı; hem segment hem de serbest dolaşım piyasa değeri kriterleri nedeniyle risk altında olsa da, eşiğe olan farkı görece dar (yüzde 3-5) kaldı ve 68,9 milyon dolarlık bir çıkış yaşayabilir.

MSCI'nin endeks değişikliği kararlarını 7 Ağustos'ta açıklaması ve yeni düzenlemelerin 26 Ağustos kapanışında yürürlüğe girmesi bekleniyor.