HSBC'den Türk bankaları için yeni değerlendirme: Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için hedef fiyat tahminlerini açıkladı!

HSBC Global Investment Resarch, takip ettiği Türk bankaların için, 2025–2027 kâr tahminlerini ortalama yüzde 9, yüzde 18 ve yüzde 13 düşürdü.

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi takip eden HSBC, dört banka için “AL” tavsiyesini korudu.

2026 mali yılı için kâr artışı tahminini yüzde yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi ve yüzde 32 özkaynak kârlılığı (ROE) öngördü.

HSBC yayınladığı raporda ayrıca, Akbank’ın güçlü bilanço yapısı ve faiz duyarlılığıyla öne çıktığını, İş Bankası’nın ise 2026 tahmini 0,64x PD/DD ile derin değer fırsatı sunduğunu ifade etti.

Yeni hedef fiyatları açıkladı

HSBC’nin yayımladığı son raporda, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlar ve tavsiyeler güncellendi.

- Akbank için hedef fiyat 85 TL’den 92 TL’ye yükseltildi, “al” tavsiyesi korundu.

- Garanti BBVA’nın hedef fiyatı 182 TL’den 174 TL’ye düşürüldü, “al” tavsiyesi korundu.

- İş Bankası (C) için hedef fiyat 19,5 TL’den 19 TL’ye düşürülürken, “al” tavsiyesi korundu.

- Yapı Kredi’nin hedef fiyatı ise 41 TL’den 43 TL’ye yükseltildi ve “al” tavsiyesi korundu.