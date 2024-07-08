HSBC'den Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyat güncellemesi 

Dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmet kuruluşlarından HSBC, Türk telekomunikasyon şirketlerinin hiperenflasyonist ters rüzgarlara rağmen sağlıklı reel büyüme göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

HSBC bugün yayımladığı raporda, "Turkcell ve Türk Telekom, reel büyümenin temel itici gücü olan güçlü fiyatlandırma gücüne sahip olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüş ve TL'deki istikrarın marjlar ve döviz hedge maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükselten HSBC, "Turkcell'i Türk Telekom'a tercih ediyoruz. Turkcell için hedef fiyatı 100 TL'den 135 TL'ye ve TTKOM hedef fiyatını 33 TL'den 50 TL'ye revize ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Turkcell'in mobil ve sabit hat hizmetlerinde fiyat artırma kabiliyetinin devam edeceğini belirten HSBC analistleri, Turkcell için 'AL' tavsiyesini koruyarak, şirketin güçlü kazanç ivmesi ve cazip değerlemesi ile öne çıktığını vurguladı.

TTKOM için 'tut' tavsiyesi

HSBC, "nispeten daha zayıf marj profili, temettü yokluğu ve sabit imtiyaz yenilemesi, fiber genişleme planları ve yaklaşan 5G ihalesi nedeniyle kaldıraç üzerindeki olası baskı ve daha yüksek döviz borcu" nedeniyle TTKOM'un daha riskli bir oyun haline geldiğini belirterek 'Tut' tavsiyesini sürdürdü.