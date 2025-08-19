HSBC'den yeni değerlendirme: Türk perakende şirketlerinin hedef fiyatları güncellendi
HSBC, üç Türk perakende şirketine yönelik hedef fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Ancak, şirketlere yönelik 'al' tavsiyesi korunmaya devam etti.
Bankacılık devi HSBC, Türk perakende şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti. 3 şirket için hedef fiyat tahminleri aşağı yönlü güncellenirken; şirketler için "AI" tavsiyesi ise korundu.
Banka, ŞOK Marketler için hedef fiyatını 65 TL'den 60 TL'ye düşürürken; tavsiyesi "al" olarak kaldı.
BİM için de hedef fiyat 665 TL'den 650 TL'ye çekilirken; tavsiye "al" olarak korundu.
Migros için hedef fiyat ise 665 TL'den 650 TL'ye düşürüldü. Diğer şirketlerde olduğu gibi Migros için de tavsiye "al" oldu.