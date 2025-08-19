HSBC'den yeni değerlendirme: Türk perakende şirketlerinin hedef fiyatları güncellendi

Bankacılık devi HSBC, Türk perakende şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti. 3 şirket için hedef fiyat tahminleri aşağı yönlü güncellenirken; şirketler için "AI" tavsiyesi ise korundu.

Banka, ŞOK Marketler için hedef fiyatını 65 TL'den 60 TL'ye düşürürken; tavsiyesi "al" olarak kaldı.

BİM için de hedef fiyat 665 TL'den 650 TL'ye çekilirken; tavsiye "al" olarak korundu.

Migros için hedef fiyat ise 665 TL'den 650 TL'ye düşürüldü. Diğer şirketlerde olduğu gibi Migros için de tavsiye "al" oldu.