HSBC'nın karı 2019'da yüzde 33 azaldı
HSBC Holdings'in net karı 2019 yılında vergi öncesi karı yüzde 33 azaldı ve analist beklentilerinin gerisinde kaldı. Bankanın küresel bazda bir yapılanma planı hazırladığı ve 35 bin çalışanı işten çıkarmayı planladığı bildirildi.
Avrupa'nın varlıklar açısından en büyük bankası olan HSBC, 2019 yılının tamamında vergi öncesi karının 2018'deki 19,89 milyar dolardan 13,35 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Analistler ise 20,03 milyar dolar kar bekliyorlardı.
HSBC'nin 2019'da net karı 5,97 milyar dolar ve gelirleri 56,10 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında net kar 12,61 milyar dolar, gelirler 53,78 milyar dolar olmuştu. Dördüncü çeyreğe bakıldığında ise HSBC Holdings 5,51 milyar dolar zarar etti.
Bankanın önümüzdeki günlerde yeni bir yapılanma planı açıklaması bekleniyor. Bu planın içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılması planlandığı iddia ediliyor.