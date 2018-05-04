HSBC'nin kârı ilk çeyrekte yüzde 4 azaldı

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergilendirme öncesi kârı, 2017'nin aynı dönemine göre azalarak yaklaşık 4,8 milyar dolara geriledi.

HSBC’den yapılan açıklamada, bankanın bu yılın ilk çeyreğinde vergilendirme öncesi kârının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşerek yaklaşık 4,8 milyar ABD dolarına gerilediği bildirildi.

Bankanın vergilendirme öncesi kârı, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Açıklamada, bankanın düzeltilmiş gelirinin bu yılın ilk çeyreğinde 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedilerek, bankanın, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde hisse geri satın alımının yapılmasına karar verdiği de belirtildi.

HSBC Grup Üst Yöneticisi John Flint, ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel işlerimiz geçen yılın son çeyreğindeki ivmeyi koruyarak bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergiledi. Faiz artışlarından ve ekonomik büyümeden yararlanmaya devam ediyoruz. Özellikle Asya’da... " ifadelerini kullandı.