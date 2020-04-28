HSBC'nin kârı yarı yarıya azaldı

28 Nisan 2020

HSBC'nin net kârı yılın ilk çeyreğinde bankanın koronavirüs nedeniyle yükselmesi beklenen batık krediler için ayırdığı provizyonları artırmasıyla, geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düştü.



HSBC müşteriler daha az faaliyette bulunması ve dünya genelinde düşen faizler nedeniyle marjların daralması sonucu gelirlerinde uzun süre baskı beklediğini belirtti.



Aktiflerine göre Avrupa'nun en büyük bankası olan HSBC'nin birinci çeyrek vergi öncesi kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 6.21 milyar dolardan 3.21 milyar dolara düştü. HSBC, aynı zamanda dolandırıcılık aktivitelerindeki artışın da büyük ölçüde kredi kayıplarına neden olacabileceğini söyledi.



Kredi zararı için ayırdığı karşılıkları 2.4 milyar dolar artırarak 3 milyar dolara çıkaran banka, kredi zarar karşılıklarının yıl sonunda 7 ile 11 milyar dolar arasına yükselebileceğini belirtti.