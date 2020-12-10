HSBC'nin raporu sonrası Kardemir hisseleri hareketlendi

İngiliz finans devi HSBC, bugün yayımladığı raporunda Kardemir hisseleri için yatırım tavsiyesini 'tut' seviyesinden 'al' a çevirdi. HSBC, Kardemir için hedef fiyatını ise 2,80'den 6,80'e yükseltti. HSBC, geçtiğimiz günlerde sektörün bir diğer güçlü oyuncusu Erdemir'le ilgili hazırladığı raporla da Erdemir'in Borsa'nın en değerli şirketi olmasına yol açmıştı. HSBC, 8 Aralık tarihli raporunda 'al' tavsiyesini sürdürdüğü Erdemir için hedef fiyatını 12 TL'den 17 TL'ye yükseltmişti.

Kardemir için Ak Yatırım tarafından aralık ayı başında hazırlanan son raporda, hedef fiyat 6 lira olarak korunmuş ve hisse için 'endeks üzerinde getiri' tavsiyesinde bulunulmuştu.

Kardemir hisseleri 6 haftada yüzde 70 değerlendi

Kasım ayının başında kasım ayı başında 3,16 seviyesinde olan Kardemir hisseleri, bugün HSBC'nin raporuyla birlikte yüzde 3,5 civarı yükselişle 5,30'un üzerini gördü. Bugünkü yükselişin de desteğiyle Kardemir hisselerinde son 6 haftalık yükseliş yüzde 70'e dayandı.

Yılbaşına göre hisseler ikiye katlandı

Geçen yılı 2,66 düzeyinden kapatan Kardemir D grubu hisselerindeki prim yüzde 100 oldu. Yıl başına göre ikiye katlayan Kardemir hisseleri, pandeminin başlangıç günleri olan mart ayının ortalarında 1,70 ile yıl içerisinde en düşük seviyeyi görmüştü. Bu döneme göre hesaplandığında Kardemir'deki artış ise yüzde 211 olarak dikkat çekiyor.

Hisse satışıyla Yolbulan Ailesi'nin payı yüzde 5,31'e geriledi

Kardemir (KRDMD) Yolbulanlar Nakliyat, bu haftanın başında (8 Aralık) 5,31 TL –5,34 TL fiyat aralığından 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) paylarının satışını gerçekleştirmişti. Bu işlem sonrasında, Yolbulanlar Nakliyat'ın Kardemir’deki payları yüzde 1,42’ye gerilemişti. Yolbulan Ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı da

yüzde 5,31’e geriledi.