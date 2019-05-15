Huawei yasağı bu hafta imzalanabilir

15 Mayıs 2019

ABD Başkan Donald Trump'ın, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini bu hafta imzalaması bekleniyor.

Konuya yakın üç ABD'li yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre bu kararname ABD'li şirketlerin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ile iş yapmalarının yasaklanmasına zemin hazırlıyor.

Kaynaklar, belirli ülke veya şirket isminin verilmediği kararnamenin bir yıldan uzun süredir değerlendirmede olduğunu, ancak defalarca ertelendiğini belirttiler. Kararname hazırlıklarının gizli olmasından dolayının adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, onayın tekrar ertelenebileceğini de söylediler.

Kararnamenin yürürlüğe girmesi için, ülkeyi tehdit eden acil durumlarda başkana ticareti düzenleme yetkisi veren Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'na başvurulacak. Kaynaklara göre, bu kararnamenin uygulanması için çalışmaları Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Kararname imzalanırsa, yürürlüğe girişi ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde hassas bir zamana denk gelecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, karşılıklı olarak birbirlerinden aldıkları gümrük vergilerini yükseltirken, ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için birkaç aydır devam eden ticaret müzakereleri yürütüyorlar.

Washington, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei tarafından üretilen ekipmanların Çin tarafından casusluk yapmak için kullanılabileceğine inanıyor. İddiaları defalarca reddeden Huawei konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Reuters