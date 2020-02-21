Hükümetlerin borçları 53 trilyon dolara ulaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, dünya hükümetlerinin sadece bu yıl 8,1 trilyon dolar borçlanacaklarını ve toplam borçlarının yıl sonunda 53 trilyon dolara yükseleceğini tahmin etti.



Bu yıl yapılacak borçlanmanın yüzde 70'ini, 5,8 triyon dolar, hükümetlerin vadesi gelen uzun vadeli borçlarının refinansmanının oluşturacağını öngören S&P, yeni borçlanmanın ise global GSYH'nın yüzde 2,6'sı seviyesinde, 2,3 trilyon dolar olmasının beklendiğini vurguladı.



S&P, bu yıl en yüksek borçlanmayı 3 trilyon dolar ile ABD ve 1,75 trilyon dolar ile Japonya'nın yapacağını öngörürken, bu iki ülkenin toplam borçlanmanın neredeyse yüzde 60'ını gerçekleştireceklerine işaret etti.



Çin'in bu yıl 636 milyar dolar borçlanacağını tahmin eden S&P, İtalya, Brezilya ve Fransa'nın da 250'şer milyar dolar borçlanma gerçekleştireceklerini öngördü.