Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arz büyüklüğü belli oldu

Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arz büyüklüğü 236,6 milyon TL oldu. Talep toplama sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3 katına denk gelen 698 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 383,3 milyon TL nominal değerli talep geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, Hun Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğü 236,6 milyon TL oldu. Şirketin 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 1,82 TL olarak açıklandı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, talep toplama sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3 katına denk gelen 698 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 383,3 milyon TL nominal değerli talep geldi.

İhraç edilen hisselerin yüzde 99,85’ini yurtiçi bireysel yatırımcı alırken yüzde 0,02’sini yurtiçi kurumsal yatırımcılar, yüzde 0,13’ünü ise yabancı bireysel yatırımcılar aldı. Talebi karşılanan başvuru sayısı ise toplamda 243 bin 100 oldu.

Payların halka arzı 15-16 şubat 2022 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.