Huobi ECO Chain, farklı blockchainler arasında varlık aktarımı sağlayacak

Kullanıcıları, varlıkları ve merkezi olmayan uygulamaları verimli bir şekilde birbirine bağlayan Huobi ECO Chain (Heco), geliştiricilerin verimli ve düşük maliyetli bir blokzinciri deneyiminden yararlanmasını sağlıyor. HPoS konsensüs mekanizması ile çalışan ürün, 3 saniyede blok oluşturma ve düşük işlem ücreti gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.



Alım-satım hacmi ve likiditede dünyada lider konumda olan dijital varlık alım satım platformu Huobi, Huobi ECO Chain'i (Heco) hayata geçirdiğini açıkladı. Kullanıcılara uygun maliyetli, yüksek hacimli, gecikmesiz, güvenli ve istikrarlı bir blokzinciri deneyimi sunan Heco, Huobi Open Platform üzerinde kullanıma sunulan ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Huobi Group, tüm geliştiricileri 21 Aralık'ta başlayacak olan açık beta test aşamasına davet ediyor.



Yüksek verimli ve enerji tasarruflu blokzinciri

Merkeziyetsiz, yüksek verimli ve enerji tasarruflu kamuya açık bir blokzinciri olan Huobi ECO Chain (Heco) yüksek performanslı işlemleri desteklemeye yönelik olarak akıllı sözleşmelerin uyumluluğunu sağlama amacıyla tasarlandı. HPOS konsensüs mekanizmasını benimseyecek olan Heco'nun yerli dijital varlığı ise HT olacak. Heco, Ethereum ekosistemini güçlendirme ve daha verimli hale getirme hedefiyle gelecekte Layer 2'ye uyumlu hale getirilecek. Huobi ECO Chain (Heco), kullanıcıları, varlıkları ve merkezi olmayan uygulamaları verimli bir şekilde birbirine bağlayarak geliştiricilerin verimli ve düşük maliyetli bir blokzinciri deneyimden yararlanmasını sağlıyor. Heco'nun geliştiriciler için sunduğu özellikler şöyle sıralanıyor:

Açık ve merkeziyetsiz ağ ile daha yüksek ağ ve varlık güvenliği

-EMV programlama, akıllı kontrat uyumu, daha düşük geliştirme ve bakım maliyetleri

-Meta işlem, ücret indirimi ve muafiyet sayesinde daha düşük blokzinciri maliyetleri

-HPoS konsensüs mekanizması, 3 saniyede blok oluşturma, konsensüs hızlandırma

-Blokzincirleri arasında varlık aktarımı ve blokzincirleri arası optimize deneyim

Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Huobi Group, blokzinciri teknolojisinin gelişimine yatırım yapmaya devam ediyor. Huobi Group'un teknik ve ekolojik kaynaklarına dayalı birleşik bir altyapı platformu olan Huobi Open Platform'un ilk ürünü olan Heco, kullanıcılara ve blokzinciri geliştiricilerine geniş çeşitlilikte inovasyon yöntemleri ve temel servisler sunacak. Kullanıcı ve geliştiricilerimiz, Heco'nun test aşamalarına hiçbir ücret ödemeksizin katılarak yüksek performanslı blokzinciri deneyimini yaşayabilecekler.”



Test süreci 21 Aralık'ta başlıyor

Heco'nun geliştirilme süreci kapsamında 10-20 Aralık arasında test ortamının bağımsız operasyon aşaması yürütülecek. 21 Aralık'ta ise test ortamı genel katılıma sunum “silme” olmaksızın açılacak. Bu süreçte test katılımcılarına yüksek işlem performansı, daha düşük hizmet ücretleri ve farklı blokzincirleri arasında akıcı varlık aktarımı deneyimi sunulacak.