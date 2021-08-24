Huobi Türkiye Araştırma Birimi'nde Beste Naz Süllü dönemi

Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Huobi Global, Türkiye pazarındaki kadrosunu Beste Naz Süllü ile güçlendirdi. Kripto para okur yazarlığına önem veren ve bu konuda çalışmalar yapan Huobi Global, piyasa analizleri ile Türkiye’deki yatırımcıların yakından tanıdığı Beste Naz Süllü’yü Araştırma Müdürü olarak ekibine dahil etti.

Beste Naz Süllü, Huobi Global’deki yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Huobi Global’de göreve başlamaktan son derece mutluyum. Huobi Global’in Türkiye’de yaptığı çalışmaların yerel piyasaya global bir güven teşkil etmesinin yanı sıra teknoloji, ürün çeşitliliği ve finansal derinlik açısından örnek olmasını bekliyorum. Bu süreçte Türkiye’nin de dünyadaki payının artması ve bu artışın doğru kanalize edilip, bilinçli okur yazar grubuna dönüştürülmesi ana hedeflerimizden biri olacak.” şeklinde konuştu.

Beste Naz Süllü kimdir?

Kariyerine 2012 senesinde İntegral Menkul Değerler Araştırma Biriminde başlayan Beste Naz Süllü burada geçirdiği 4 sene içerisinde aynı zamanda Cnn Türk'te köşe yazarlığı ve TGRT ‘de ‘Paradan Haber Var’ kendi ekonomi programını yapmıştır. 2017 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdür yardımcılığı pozisyonunda 2 sene çalıştığı sırada birçok platformda da yer aldı. İki kez TEDx konuşmacılığı yapan Süllü, İsveç Devlet Televizyonu ve Japon Nikkei gazetelerindeki TCMB ve Türkiye ekonomisi hakkında röportajları yer aldı. Süllü,. 2019 yılından bu yana farklı iki kripto para borsasında Araştırma Müdür olarak görev yapıyordu.