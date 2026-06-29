Hürmüz Boğazı gerilimi petrolü yükseltirken Asya borsaları karışık seyrediyor

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Hürmüz Boğazı çevresinde hafta sonu tırmanan askeri hareketlilik ve teknoloji sektöründeki yüksek oynaklık sebebiyle Asya borsaları yeni haftanın ilk işlemlerinde net bir yön bulamadan dalgalı seyrediyor. Perşembe gününden beri Basra Körfezi'nde askeri çatışma yaşayan ABD ve İran, salı günü barış görüşmelerine yeniden başlamayı planlıyor. Tarafların 17 Haziran tarihinde imzaladığı mutabakat zaptından sonraki en sert çatışmalar, küresel petrol arzının beşte birini sağlayan bu kritik su yolunda tedarik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Jeopolitik risklerin etkisiyle Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,1 yükselişle varil başına 69,97 dolara ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artarak 72,40 dolardan işlem görüyor. ANZ Research analistleri, taraflar kalıcı bir uzlaşıya varsa bile altyapı hasarları ve tanker kuyrukları sebebiyle fiziki petrol arzının toparlanmasının zaman alacağını belirterek Asya borsaları için risklerin süreceğini öngörüyor.

Petrol fiyatlarında jeopolitik baskı sürerken teknoloji hisseleri dalgalanıyor

Yapay zeka odaklı küresel ticaretin artan oynaklığı Asya borsaları genelinde yön arayışını zorlaştırıyor. Güney Kore borsasında Kospi endeksi, lider bellek çipi üreticilerinin öncülüğünde yüzde 2,5 gerileme kaydediyor. Teknoloji devlerinden Samsung Electronics hisseleri yüzde 6,5 düşerken, SK Hynix hisseleri yüzde 4,8 kayıpla tablolara yansıyor.

Kospi endeksi, perşembe günü güçlü Micron sonuçlarıyla yüzde 5'in üzerinde yükselirken, cuma günü yüzde 9'a varan kayıplarla bir hafta içindeki ikinci işlemlerini durdurma mekanizmasını harekete geçirmişti. Tickmill Group analisti Patrick Munnelly, kaldıraçlı bireysel pozisyonların ve yoğun çip alımlarının Asya borsaları fiyatlamalarını olumsuz haber akışlarına karşı hassas kıldığını belirtiyor.

Kuzey Asya piyasaları için ikinci yarı beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,0 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle işlemlerini sürdürüyor. Kospi endeksindeki anlık hareketler ise ekranlara yüzde 1,02 oranında düşüş şeklinde yansıyor. Sektörel bazda yaşanan sert geri çekilmelere rağmen Goldman Sachs, güçlü teknoloji donanımı ve şirket kârlılıkları sebebiyle Kuzey Asya borsaları endekslerinin yılın ikinci yarısında küresel piyasalara liderlik etmeyi sürdüreceğini tahmin ediyor.