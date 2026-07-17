Hürmüz'deki aksama piyasaları sarstı: Sanayi metallerinde kırmızı alarm

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Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel talep ve ticaret görünümüne ilişkin endişeleri artırması, sanayi metalleri üzerinde satış baskısı oluşturdu. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlarda yaşanan aksamalar da piyasalardaki aşağı yönlü hareketi destekledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakırın ton fiyatı yüzde 0,88 gerileyerek 13 bin 479,5 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,63 değer kaybederek ton başına 103 bin 650 yuana düştü.

Haftalık görünüm pozitif kaldı

Gün içindeki değer kaybına rağmen bakır fiyatlarının haftayı yaklaşık yüzde 0,2 primle tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan, Çin'e ithal edilen bakır için ödenen Yangshan primi ton başına 95 dolara yükselerek Mayıs 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu artış, Çin'de ithal bakıra yönelik talebin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.

Baz metallerde de düşüş hakim

Bakırın yanı sıra diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak gerileme yaşandı. LME'de nikel fiyatı yüzde 1,88, Şanghay'da ise yüzde 1,18 düştü.

Alüminyum fiyatı Londra'da yüzde 0,5 gerilerken, Şanghay piyasasında yüzde 0,15 yükseldi. Çinko fiyatı LME'de yüzde 1,09, Şanghay'da ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Kurşun fiyatları Londra'da yüzde 0,05 gerilerken, Şanghay'da yüzde 1,8 artış gösterdi. Kalay ise LME'de yüzde 1,7, Şanghay'da ise yüzde 1,39 oranında düşüş kaydetti.

Piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması durumunda enerji maliyetlerinin artabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın daha fazla aksayabileceği değerlendiriliyor.