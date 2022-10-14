İBB ve EBRD arasında ek kredi sözleşmesi

İBB ve EBRD arasında 75 milyon euroluk ek kredi sözleşmesi imzalandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Daha önce de bu hat için yine EBRD, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe General’ın dahil olduğu 175 milyon Euro’luk bir kredi daha almıştık. 27 Ağustos 2019’da sağlanan finans desteğiyle 10 Ekim 2019’da, bu hatta çalışmaları en hızlı bir biçimde başlatmıştık. Şu an hattımızda ilerleme yüzde 55 seviyesinde. Şimdi tek seferde aldığımız 75 milyon krediyle birlikte, bu hattı en kısa sürede halkımızın hizmetine almak için yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu Ümraniye – Ataşehir - Göztepe metro hattını 2024 yılında açmayı planladıklarını belirtti.