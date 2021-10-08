İBB'nin yurtdışı borçlanmasına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 353 milyon 570 bin dolarlık yurt dışı tahvil ihracını onayladı.

İBB daha önce 5 yıl vadeli yüzde 6,6 faizle 580 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etmişti. Fitch, tahvili BB- olarak notlarken Moody's B2 olarak notlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, J.P. Morgan, Nomura ve Société Générale’i; lider yönetici olarak da ING Bank’ı yetkilendirmişti.

2020'deki tahvil ihracından sonra "Projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarındaki kredi limitleri kullandırılmadığından dolayı yurtdışından finansman bulmak zorunda kaldıklarını söylemişti.