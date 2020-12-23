Icrypex'de Tether işlemleri başladı

Kripto paralar arasında dünyadaki en popüler stablecoin olması ile öne çıkan Tether (USDT), artık Icrypex Kripto Para Borsası’nda alınıp satılabilecek. Yüzde 100 Türk sermayeli kripto para borsası olan Icrypex, kullanıcıların farklı platformlarda sahip olduğu USDT’yi kendisi üzerinde değerlendirebilmelerini sağlayacak. Tether, kripto paralardaki volatilite karşısında değeri ABD Doları’na endekslenmiş bir yatırım aracı olarak sunuluyor. Her Tether için rezerv olarak tutulan eşdeğer miktarda ABD Doları bulunuyor.



Icrypex Kripto Para Borsası, Tether para birimi listelemesi sonrası kullanıcılarına USDT/TRY, USDT/BTC ve USDT/ETH işlem çiftleri üzerinde işlem yapma imkanı tanıyacak. 20 milyar dolar olan USDT piyasa değeri ile kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve Ripple’ın ardından dördüncü büyük kripto para konumunda. Tether para birimi, kripto para birimlerindeki ani iniş çıkış hareketlerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve diğer kripto paralar ile ilgili çeşitli alım ve satım işlemlerinde baz para olarak kullanılmak amacıyla çıkarıldı. Tether’in değeri, her zaman bir ABD Doları’na eşit.



Ethereum Blok Zincirine dayalı şekilde üretilen USDT’ler, tüm Ethereum ekosistemi ile entegre edilebilecek ve pek çok farklı kullanım alanına sahip olacak. İtibari bir para birimi olarak ABD dolarının düşük masraflar ile transfer edilebilmesi, Ethereum ağındaki ERC20 tabanına kurulu olmasıyla birlikte USDT, volatiliteden uzak, güvenli bir değer saklama aracı olarak kullanılıyor. Icrypex Kripto Para Borsası da ERC20 tabanlı Tether’i (USDT) kullanıcılarına sunmasıyla Türk kripto para ekosistemi için oldukça önemli bir gelişmeye imza atmış oluyor.