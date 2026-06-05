IEYHO paylarında üç yatırımcıya yaptırım kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ pay piyasasında gerçekleşen işlemleri inceledi. Kurul inceleme sonucunda IEYHO hisselerinde piyasa bozucu eylemleri engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı. Düzenleyici kurum 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında tespit ettiği makul şüphe üzerine yaptırım uyguladı.

SPK uzmanları kanunun 107/1 ve 104 üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğini raporladı. Yatırımcıların hak ve yararlarını korumayı hedefleyen düzenleyici kurum yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlere yönelik olarak 1 inci ve 128/1-(a) ile 101/1 maddeleri uyarınca cezai süreci başlattı.

V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği devreye girdi. SPK tebliğin 5/1 ve 6/1 maddeleri doğrultusunda IEYHO işlemlerindeki üç gerçek kişiyi cezalandırdı. Düzenleyici otorite 05.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere ilgili kişilere borsalarda 6 ay süreyle işlem yasağı uyguladı.

Kurul Nusret Altınbaş adlı yatırımcıya, Mücahit Acaralp adlı kişiye ve Çetin Genç adlı yatırımcıya altı aylık geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.