İFM’ye özel vergi müdürlüğü kurulmalı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline gelmesi için birçok kolaylaştırıcı düzenleme ve vergi istisnaları getiren 7412 sayılı kanun ile istenen sonucun elde edilebilmesine yönelik İstanbul Finans Merkezi’ne özel vergi müdürlüğü kurulması önerildi. E. Gelir İdaresi Strateji Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, İFM’nin Avrasya koridorunda güçlenmesi için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (BMVDB) bünyesinde özel bir vergi müdürlüğü kurulmasını istedi.

Resmi Gazete’de 28 Haziran günü yayımlanan İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nu DÜNYA’ya değerlendiren Nazmi Karyağdı bu düzenlemeyle, coğrafi sınırları belirlenmiş bir alanın uluslararası finans merkezi haline getirilmesi için önemli bir adım atıldığını bildirdi. Karyağdı; izin, ruhsat, lisans vb. onay başvuruları ile bu bölgedeki şirketlerin çalışanlarına ve ailelerine ilişkin izin başvurularının, hızla sonuçlandırılması için çeşitli bakanlık temsilcilerinden oluşan Tek Durak Büro uygulamasının önemli olduğunu belirtti. Buradan yurt dışına sunulan hizmetlerin finansal hizmet ihracatı sayılarak 2031 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf olmasının da önemli bir avantaj olduğunun altını çizen Karyağdı, bir başka dikkat çekici düzenlemeyi de çalışanların ücret gelirlerine yüzde 80’e kadar muafiyet tanınmasını gösterdi.

“BMVDB yeni gelecek yabancı kurumlara da hizmet verebilmeli”

İFM Kanunu’nun, hâlen Ataşehir’de 111 büyük mükellefe hizmet veren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına yeni görevler yüklediğine değinen Karyağdı, buranın Türkiye’ye yeni gelecek kurumlara da hizmet verebilecek yapıda olması gerektiğini kaydetti. Sektörü yakından tanıyan, finansal enstrümanlara aşina, hızlı ve doğru karar alıp bilgi sunabilen bir yapıya çok fazla ihtiyaç olacağına değinen Nazmi Karyağdı, “Görüş istemeden (Özelge talebi) mükellef hizmetlerine, denetimden tahsilata her alanda İFM mükelleflerinin hizmet alabileceği tek ve son yapı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi olmalıdır” dedi.

Başkanlık bünyesinde sadece İFM’ye hizmet verecek bir Vergi Müdürlüğü kurulmasını öneren Karyağdı, “Denetim ve tahsilat işlemlerine ilişkin tüm fonksiyonlar da bu alanda istihdam edilecek yetkin çalışanlar tarafından bu birim tarafından sunulabilmelidir. Bu gereksinimlerin karşılanması için BMVD’de insan kaynakları politikasından süreç yönetimine, organizasyon yapısından belge yönetimine kadar hızla bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“Otomotiv ve makine gibi sektörler için de yapılandırmaya ihtiyaç var”

İFM’nin yıllar içinde büyüyerek Avrasya koridorunda önemli bir finans merkezi olması için BMVDB’nin vakit kaybetmeden yapılandırılması gerektiğini aktaran Karyağdı, diğer sektörlerle ilgili şu önerilerde bulundu: “Otomotiv, telekomünikasyon, market zincirleri, demirçelik ve makine, akaryakıt, inşaat, alkollü içecek ve tütün mamulleri, tekstil, sağlık, ilaç vb.gibi sektörlerde, vergilendirme müdürlükleri şeklinde değil sektörel, uçtan uca tüm vergisel işlemlerin (tescil, görüş isteme, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, tahsilat, denetim, iade ve mahsup, idari uyuşmazlık çözüm yolları) sektörel grup müdürlükleri altında gerçekleştirileceği yeniden yapılandırma kaçınılmaz görünüyor.”