IFO: Euro Bölgesinde ekonomik iklim 6 yılın dibinde
Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Euro Bölgesinde ekonomik iklimin, 2013 yılı 2.çeyrekten bu yana en düşük seviyesine indiğini duyurdu.
Euro Bölgesinde ekonomik iklim 2013 ilkbaharından bu yana en düşük seviyesine indi.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO) Euro Bölgesi Ekonomik İklim Anketi sonuçlarına göre, bir önceki dönem -6,7 olan endeks, yılın son çeyrek döneminde -16,3 seviyesine indi. Endeks 2013 yılı 2.çeyreğinde -18,9 puanı görmüştü.
Cari durum endeksi 6,4 puandan -3,5 puana, beklenti endeksi -18,9 puandan -28,3 puana geriledi.