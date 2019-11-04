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IFO: Euro Bölgesinde ekonomik iklim 6 yılın dibinde

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Euro Bölgesinde ekonomik iklimin, 2013 yılı 2.çeyrekten bu yana en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

IFO: Euro Bölgesinde ekonomik iklim 6 yılın dibinde
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Euro Bölgesinde ekonomik iklim 2013 ilkbaharından bu yana en düşük seviyesine indi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO) Euro Bölgesi Ekonomik İklim Anketi sonuçlarına göre, bir önceki dönem -6,7 olan endeks, yılın son çeyrek döneminde -16,3 seviyesine indi. Endeks 2013 yılı 2.çeyreğinde -18,9 puanı görmüştü.

Cari durum endeksi 6,4 puandan -3,5 puana, beklenti endeksi -18,9 puandan -28,3 puana geriledi.

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