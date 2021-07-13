İGA'dan tarihin en büyük refinansmanı

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro (6,9 milyar dolar) borcunu mevcut kreditörlerle yaptığı görüşmeler sonucunda refinanse etti.

Bloomberg'in haberinde mayıs ayında anlaşmaya varıldığını belirtilirken; kredinin vadesinin 2 yıl uzatıldığı, faizlerin ise düşürüldüğünü belirtildi.

İGA, 2015 yılında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası ile 16 yıl vadeli 4,5 milyar euroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Çin'den finansman arayışı tıkandı

Şirket, aynı kredinin refinansmanı için Çinli bankalarla da görüşmeler yapmıştı. Kaynaklar, Çin’den finansman arayışının şimdilik ilerlemediğini belirtti.

Öte yandan bir İGA yetkilisi refinansman anlaşmasına ilişkin detayları doğruladı. Halkbank yorum yapmazken diğer bankalar ilk etapta konuya ilişkin Bloomberg'in sorularına dönüş yapmadı.

Kira ödemeleri ertelendi

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen havayolu işletmecilerine verilen destek çerçevesinde İGA, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletten garanti ödemeleri almazken, karşılığında devlete kira da ödememişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etmişti.