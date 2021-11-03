İHA, borsaya 'tavan' ile başladı

Borsa İstanbul’da gong İhlas Haber Ajansı için çaldı. IHAAS koduyla borsada işlem görmeye başlayan İhlas Haber Ajansı yüzde 10 prim yaparak 5,060 fiyat ile tavan oldu. İhlas Haber Ajansı’nın borsada işlem göremeye başlamasıyla medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde yatırımları bulunan İhlas Grubu’nun Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İhlas Haber Ajansı halka arzına 74.000 yatırımcının iştirak ettiğini ve 101 milyon TL’lik bir halk arz gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ergun, törende yaptığı konuşmada halka arzlar açısından başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade ederken her ortamda şirketlere sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanma tavsiyelerinde bulunduklarını dile getirdi. Konuşmasında yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Ergun, borsa yatırımlarını şirketlerle ortak olma anlayışı içinde sürdürmeleri ve sosyal medyaya itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.



Ayrıca güncel gelişmelerin KAP gibi güvenilir kaynaklardan takip edilmesi konusuna vurgu yaptı. Bu konuda medyaya önemli bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Korkmaz Ergun, bu bağlamda artık kendisinin de bir borsa şirketi olmasıyla İhlas Haber Ajansı’nın katkılarının çok değerli olacağına inandığını belirtti.

Gong töreninde konuşan İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ise 28 yıldır habercilik alanında doğru, güvenilir, tarafsız bir anlayışla hem Türkiye hem de dünyaya hizmet veren bir ajans olduklarını vurguladı. Arvas, talep toplama sürecinde 11 kata yakın talep gelmesinin İhlas Haber Ajansına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.