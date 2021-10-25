İhlas Haber Ajansı halka arz oluyor
İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini sürdüren İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay çıktı.
İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
İhlas Haber Ajansı’nın halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek. İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 64 milyon TL’ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor. İhlas Holding’in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor.