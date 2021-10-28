İhlas Haber Ajansı’nın halka arz büyüklüğü 101,2 milyon TL oldu

İhlas Haber Ajansı’nın halka arz danışmanlığını yapan Tera Menkul Değerler’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 101,2 milyon TL oldu. Diğer taraftan, arz olunan hisselerin yüzde 99,7’si yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın çıkarılmış sermayesi 42 milyon liradan 64 milyon liraya ulaşırken, şirketin halka arzına 234 milyon liralık nominal talep geldi.