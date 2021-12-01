İhracat reeskont kredilerinden rezervlere 2,8 milyar dolarlık katkı
İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı Kasım'da 2 milyar 802,69 milyon dolar oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 18 milyar 991 milyon dolara ulaştı.
Geçen yılın tamamında reeskont kredilerinden 23 milyar 65 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.
İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.