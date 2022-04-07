İhracat reeskont kredilerinden rezevlere 2 milyar dolarlık katkı

İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı Mart ayında 2 milyar 25 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) verilerine göre, yılın ilk üç ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 4 milyar 883 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın tamamında reeskont kredilerinden 21 milyar 71 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.

İlk çeyrekte KİT'lere döviz satışı 12,75 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen KİT'lere Mart ayında 3,24 milyar TL döviz satışı yaptı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.

TCMB verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022 yılının ilk çeyrek döneminde KİT'lere döviz satışı 12 milyar 754 milyon dolar oldu.