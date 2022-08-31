İhracat ve yatırım kredilerinde de KKM teminatına menkul kıymet şartı

Bankalar, kur korumalı mevduat teminatlı olarak kullandırdıkları yatırım ve ihracat kredileri için de menkul kıymet tesis etmek zorunda olacak. BloombergHT'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen yazıya göre söz konusu kredilerin KKM bakiyesine kadar olan kısmı menkul kıymet tesisine tabi olacak.

TCMB, 23 Nisan’da aldığı kararla ticari kredileri zorunlu karşılığa tabi tutmuştu.

KOBİ, esnaf, ihracat, yatırım, tarımsal krediler ile kurumsal kredi kartları ise bu kapsamın dışında tutulmuştu.

TCMB’nin incelemeleri ve geri dönüşler sonucunda bazı kredi türlerinde farklı uygulamalar ve tereddütler olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda ihracat ve yatırım kredilerinde tanım netleştirildi.