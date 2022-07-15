İhracatçı için finansmana erişim dramatik hale geldi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ

Türkiye’nin ihracata dayalı büyüdüğünü belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracattaki artışlardan her kesimin mutluluk duyduğunu ifade etti. Buna karşın Merkez Bankası’nın ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde haziran ayında yaptığı son düzenlemeyle firmaların zor durumda kaldığını söyleyen Keçeci, “İhracatçı için finansmana erişim gerçekten dramatik bir hal aldı. Çünkü biz ihracatçılar için kurulmuş bir Eximbank var. Eximbank ihracatçının yurt dışındaki rekabetini artırabilmesi ve yurt dışındaki rekabet şansını yükseltebilmesi için uygun finansman ve uygun döviz kaynaklarından ihracatçıyı yararlandırılmakla görevliydi. Ama bugün artık bu görevini yapamaz duruma geldi” dedi.

Eximbank ve Merkez Bankası’nın ihracatçıya desteğini kestiğini öne süren Keçeci, ihracatçının çift haneli rakamlarla yükselen döviz riskleri nedeniyle kaynak bulma ve bununla rekabet etmekle karşı karşıya olduğunu ifade etti. “Bu durumu ihracatçının daha fazla yürütme şansı yok” diyen Keçeci, şöyle devam etti: “Eximbank’ın kuruluş amacı belli. Şimdiye kadar gerek Eximbank’ın kredileri ile gerekse Merkez Bankası’nın reeskont kredileri ile dış ülkelerde rekabet edebilme şansımız vardı. Eximbank’ın eski haline döndürülerek kaynağın mutlak surette ihracatçılara odaklandırılması diğer taraftan Merkez Bankası’nın da ihracat için ayırdığı reeskont kredilerini artık devreye sokup ihracatçıya vermesi gerekir.”

“Bu rekabet koşullarında ihracat mümkün değil”

Bir an önce bu durumun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Keçeci, “Bugün ihracatçının çift haneli döviz kredileriyle, döviz olarak faizleri ödeyerek dünyada rekabet edebilme olasılığı yoktur. Çift haneli faiz rakamlarıyla kredi alıp, bu rekabet koşulları içerisinde yurt dışına ürün satmak mümkün değil” açıklamasını yaptı.