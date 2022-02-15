İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu devrede

Ak Portföy ihracatçı şirketlere yatırım imkanı tanıyan İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu’nu tasarruf sahiplerine sundu. Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören, Türkiye’nin lider ihracatçıları arasından seçilmiş 20 şirkete, eşit ağırlıklı ve tek bir işlemle yatırım yapılmasını sağlıyor.



Yeni fonun, Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreninde konuşan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Türkiye, son dönemde dünyada ihracatını en çok artıran ülkeler içinde yer alıyor. 2021 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 32.8 artışla 225.4 milyar dolara yükseldi. İhracat rakamları son 10 aydır her ay üst üste yeni bir rekora imza atıyor. Burada uzun vadede ciddi bir değer potansiyeli görüyoruz ve bu değeri yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz. Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu, Türkiye’nin ihracatına yön veren, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ekonominin dinamosu olan Türk şirketlerine yatırım yapıyor. Fonumuz, 2022 için belirlenen 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı sağlayacak Türkiye’nin lider ihracatçıları arasından seçilmiş 20 şirkete, eşit ağırlıklı ve tek bir işlemle yatırım yapma imkanı sunuyor. Ak Portföy İhracatçı Şirketler Yatırım Fonu’nun tasarruf sahipleri tarafından büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum” dedi.