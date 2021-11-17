İhracatçıların alacakları blockchain ile korunacak

Leyla İLHAN

Başta ihracatçılar olmak üzere, dış ticaret faaliyeti gösteren işletmelere yeni hizmetler sunan Akbank, “Dış Ticarette Geleceğin Trendleri” başlığıyla panel düzenledi. Panelde, 2021 yılının dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, dış ticaret alanındaki gelişmeleri, fırsatları ve Akbank’ın dış ticarette teknoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni hizmetleri konuşuldu. Açılış konuşmasını Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in yaptığı DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele; Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Baş Ekonomisti Fatma Melek, DÜNYA Gazetesi Yazarı Bader Arslan ve we.trade Satış -Direktörü Gilbert Cordier katıldılar.

Panelde, 14 ülkeden 18 bankanın yer aldığı we.trade konsorsiyumuna katılan Akbank tarafından ihracatçılara sağlanacak desteklerle ilgili bilgiler verildi. Bu platform ile ihracatçıların ve ithalatçıların akıllı sözleşmeler ile güvenilir dijital bir ortamda ticaret yapmalarına imkan sağlanacak.

İhracatın büyümesine destek olacak

Hem dünya hem de Türkiye’de dış ticaretin büyük kısmının açık hesap ticaretine dayandığını belirten Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şu açıklamalarda bulundu: “Geleneksel dış ticaret yöntemlerinin yanı sıra, müşterilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak blockchain teknolojisi ile desteklenen finansman ürünlerini we.trade platformu aracılığı ile sunmayı hedefl iyoruz. Platformda başlatılan işlemlerin uçtan uca izlenebilmesine imkân sağlayan, müşterilerimize yeni deneyimler kazandırabilecek ürünleri sunacağız. Ayrıca we.trade platformu ile tahsilat konusunda risk endişesi olan ihracatçıların önünü açarak ihracatın büyümesine destek olacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilirlik bakış açısına sahip dış ticaret müşterilerimiz için de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’ni hayata geçirdik. Avantajlı dış ticaret tarifesi, uygun muhabir banka masrafı, avantajlı akreditif fiyatlamalarından leasinge kadar pek çok avantaj sunan paketimiz ile doğaya ve dış ticaret müşterilerine destek olmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimizi ‘yeşil’ olmaya davet ediyoruz.”

Avrupa’nın ötesine açılacak

we.trade’in alıcı ve satıcının aynı ortamda buluştuğu bir B2B platformu olduğunu dile getiren we.trade Satış Müdürü Gilbert Cordier, “2017 yılında kurulduk ve 2019 yılından beri canlı ortamda işlem yapıyoruz. Alıcı ve satıcının işlemlerini güvenli dijital bir ortamda tamamlanmasına imkan sağlıyoruz. Platformda faaliyet gösteren 400’ün üzerinde müşterimiz var. Bugüne kadar neredeyse 2000 civarında işlem yaptık. Ana amacımız, henüz mevcut olmadığımız Avrupa’nın geri kalan bölgelerinde genişlemeyi sağlamak. EBRD bankalarından NBG ve TBC bank testleri tamamladılar. Diğer EBRD bankaları, Afrika bankaları, Ortadoğu’daki bankalar ve Asya Pasifik bankaları ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Rusya, Körfez ve Baltık ülkeleri ithalatı artıracak

Gelişmiş ülkelerin, küresel tedarik zincirlerini güvenceye almak istedikleri için Türkiye gibi ülkelerin pozisyonunun güçlendiğinin altını çizen DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Bader Arslan, şöyle devam etti: “Türkiye coğrafi avantajı ile ön plana çıkıyor. Siparişler önümüzdeki yıl da devam edecek. Fırsatı değerlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için ihracatçıların üretim kapasitelerini artırmaya, mevcut trendleri takip etmeye, pazar çeşitliliğini sağlamaya ve dijitalleşmeye önem vermeleri gerekiyor. Petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin yatırımlarının artırması bekleniyor. Bu ülkelerde kamu ve altyapı yatırımlarında canlanma görebiliriz. Rusya, Körfez ve Baltık ülkelerinin normalin üzerinde ithalat yapması öngörülüyor. İhracatçılarımız, bu pazarlara odaklanabilirler.”

Arz-talep dengesizliği kısa vadede bitmeyecek

Türkiye için, ticaret ortaklarındaki güçlü toparlanma ile 2022 yılında da dış talebin devam edeceğini beklediklerini söyleyen Akbank Baş Ekonomisti Fatma Melek, küresel mal piyasasında devam eden arz sıkıntılarının da büyümeye ilişkin belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Global talebin güçlü seyrettiğine vurgu yapan Melek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye, gelen taleplerin etkisiyle ihracatta pozitif seyrediyor. İhracatta yükselişle birlikte cari açığın daha makul seviyelerde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Küresel ölçekte ise birikmiş talepler var, üzerine yeni siparişler ekleniyor. Alışveriş sezonu da başlıyor. Arz kısıntısı nedeniyle mal stoklama eğilimi de artıyor. Yeni kapasite yatırımları zaman alıyor. Enerji, hammadde ve taşımacılık fiyatlarındaki artış süreci olumsuz etkiliyor. Arz-talep dengesizliği var. Bu görünümün kısa vadede iyileşmesi beklenmemeli. Yarı iletken çip sorunu derinleşti. Bunda, açılmalarda birlikte, arz talep dengesizliğinin yanı sıra iklim değişikliği de fiyatlarda etkili oldu. Sürdürülebilir ve çevreci üretim ön plana çıkıyor. Yarı iletken çip gerektiren birçok üretim faaliyeti yetersiz çip üretiminden etkilendi, başta otomotiv olmak üzere. Önümüzdeki dönem başta ABD olmak üzere bu alana sermaye yatırımları artacak.”