İhracatçıya TL reeskont desteği devrede

19 Nisan 2020

Salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla açıklanan 'Türk Lirası Reeskont Kredi Programı'na başvurular başladı. KOBİ'ler için 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon liraya kadar kullanabileceği kredi için 'istihdam sözü' şart.

COVID-19’la ekonomik mücadele kapsamında atılan adımları değerlendiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, TCMB tarafından Türk Eximbank'a Türk lirası cinsinden reeskont kredilerinde kullanılmak üzere 20 milyar lira ek kaynak ayrıldığını hatırlattı.

Bu kapsamda 'Türk Lirası Reeskont Kredi Programı’na başvuruları almaya başladıklarını söyleyen Güney, şu bilgileri verdi: “KOBİ'ler için 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon liraya kadar, yüzde 9.75 maliyetle, 1 yıl vadeli kredi kullandıracağız. Program kapsamında kredi talep edecek firmaların, 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor. Kullandırılacak kredi kapsamında, personel ücretleri, tedarikçilere ve ticari borçlara ilişkin ödemeler, kira, mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler finanse edilecek."

“900 milyon dolarlık kredinin vadesini öteledik”

Güney, Türk Eximbank olarak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında, ihracatçılara TCMB kaynaklı kredilerde 3 aya kadar, bankanın kaynaklarından kullandırılmış olan kredilerde 6 aya kadar uzatım imkanı sağlandığını hatırlatarak, 16 Nisan itibarıyla kurum tarafından 1098 kredi için vade uzatım talebi alındığını bildirdi.

Bu taleplerin tamamının karşılanarak yaklaşık olarak 900 milyon dolar tutarında kredinin vadesini ötelediklerini vurgulayan Güney, en çok vade uzatımı başvurusunda bulunan sektörlerin ise sırasıyla tekstil, turizm, hazır giyim, konfeksiyon, toptan ticaret, metal, inşaat ve hizmet sektörleri olduğuna dikkati çekti.

Kredi talebinde yüzde 10 artış var

Güney, bankaya yapılan yeni kredi başvurularının da aynı hızla artarak devam ettiğine işaret ederek "Türk Eximbank'ın kredilerinde 16 Nisan 2020 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gerçekleşmiştir. Bankamızın kendi kaynakları ve aracılık etiğimiz TCMB reeskont kaynakları ile 1 Mart tarihinden bu yana toplamda 4,3 milyar dolar kredi kullandırdık. Bunu Eximbank olarak kaynakların çeşitlendirilmesi, artırılması, özellikle döviz kredilerinde uyguladığımız faiz indirimleri ve orta-uzun vadeli kredi programlarımızın daha uzun vadeli ve ödemesiz dönemli seçeneklerle zenginleştirilmesi gibi aksiyonlar alarak sağladık." diye konuştu.

Kaynak: AA