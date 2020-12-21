İhtiyaç kredisi faizi 16 ayın zirvesinde

Merkez Bankası haftalık verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 11 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 44 baz puan yükselişle yüzde 14,95’e çıkarken dolar mevduat faizi 4 baz puan artışla yüzde 1,48 ve Euro mevduat faizi değişmeyerek yüzde 0,74 oldu.



TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 49 baz puan azalarak yüzde 18,30’a geriledi. TL bazlı konut kredi faizleri 39 baz puan artışla yüzde 17,88 ve ihtiyaç kredi faizleri 53 baz puan artışla yüzde 22,85’e yükseldi. Taşıt kredi faizleri de 77 baz puan azalışla yüzde 17,08’e indi. İhtiyaç kredisi faizleri 16 Ağustos 2019’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Konut kredisi faizleri de 2 Ağustos 2019’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 93 baz puan azalışla yüzde 3,93’e gerilerken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 44 baz puan artışla yüzde 3,15’e indi.





Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 3,35 olurken Dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 2,45 ve yüzde 2,41 olarak belirlendi. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmeye devam ediyor.



Bizim Menkul Değerler yaptığı analizde faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkının yükseldiği belirtilerek “Bir başka deyişle kredi/mevduat spreadi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yükselmektedir. Bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumlayabiliriz” denildi.