İhtiyaç kredisi faizi yüzde 19 sınırında

06 Ekim 2020

DÜNYA - İSTANBUL

Merkez Bankası’nın ağustos ayı başından bu yana uyguladığı sıkılaştırıcı politikaların öncülüğünde TL kredi faizlerinde yükseliş sürüyor. Merkez Bankası’nın eylül Para Politikası Kurulu toplantısıyla politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık faiz artırımı sonrasında TL kredi faizleri son dönemlerin en yüksek seviyesine yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre 25 Eylül itibariyle ihtiyaç kredi faizleri yüzde 18,92 yüzde 19 sınırına dayandı.

Kredi faizlerinde yükseliş sürerken kredi talebinde de ivme kaybı sürüyor. İhtiyaç kredi faizleri 24 Nisan 2020’de gördüğü yüzde 8,24 seviyesinden yükseldi ve 7 Ağustos haftasında yüzde 13 seviyelerine tırmandı. Ardından atılan adımlarla beraber son haftalarda yüzde 20 sınırına doğru ilerleyen faiz oranı 25 Eylül’de yüzde 18,92’ye çıktı. İhtiyaç kredi faizleri haftalık artış 28 baz puan oldu.

Taşıt kredisi faizinde de 25 Eylül’de görülen yüzde 17,06 seviyesi 4 Ekim 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviye. Taşıt kredi faizleri bir haftada 5 baz puan yükseliş yaşamış oldu. Konut kredisi faizleri 2 Ağustos 2019’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş durumda. Konutta kampanyaların etkisiyle faizler haziran ayında yüzde 9,01 seviyesine kadar inmişti. 25 Eylül itibariyle haftalık 64 baz puan yükselişle yüzde 14,78’e çıktı.

Ticari kredi faizi 11 ayın zirvesinde

TL bazlı ticari kredi faizi ise bir haftada 57 baz puan arttı ve yüzde 14,89’a çıktı. Bu 1 Kasım 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 11 baz puan artışla yüzde 3,71 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 3 baz puan düşüşle yüzde 2,70’e yükseldi.

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 33 baz puan yükselişle yüzde 10,68’e çıkarken dolar mevduat faizi 3 baz puan artarak yüzde 1,34 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan azalarak yüzde 0,47 oldu.

Kredi faizi mevduattan daha hızlı artıyor



Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 4,21 hesaplanırken dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 2,37 ve yüzde 2,23 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spread'i dolar ve Euro kredilere uygulanan spread'in üç haftadır yukarısında seyrediyor. Analistler faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkının arttığına dikkat çekiyor. Analistler bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumluyor.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek dün 2 Kasım vadeli repo ihalesi açtı. Cuma ayı itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,32 seviyesine yükselmişti. Merkez Bankası’nın adımlarıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 11,75 seviyesine kadar gelmesi bekleniyor.