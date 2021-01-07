IIF: Aralıkta gelişen piyasalara 45,9 milyar dolarlık giriş yaşandı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan rapora göre, Aralık ayında gelişen piyasalara portföy girişleri 45,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında hisse senedi piyasalarına giriş 29,3 milyar dolar, tahvil piyasalarına giriş ise 16,6 milyar dolar oldu. Dönem içinde Çin piyasasına giriş 13,2 milyar dolar seviyesine geldi. Verilere göre, 2020 yılı genelinde ise gelişen piyasalara yabancı portföy girişi 313 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakam, 2019 yılına göre 48 milyar dolar geriledi.