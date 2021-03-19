IIF: Fed'in varlık alımlarını azaltması krize yol açmayacak

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Fed'in varlık alım azaltmasının gelişen piyasalarda krize neden olmasını beklemiyor. Kuruluşun değerlendirmesinde Ocak ayından bu yana varlık alımlarının azaltılmasının 2013'tekine benzer dalgalanma yaratması endişesinin dile getirildiği kaydedildi. "Odak noktamız 2021'de ekonomilerin yeniden açılması ile GSYH'larda yaşanacak büyük artışın uzun vadeli faiz oranlarını artıracağı ve Fed'in ortalama enflasyon hedefleme kararının bunu önlemek için çok fazla etkili olmayacağı yönündeydi" denildi.



IIF, anılan riskin son haftalarda gerçekleşmekte olduğunu ve gelişen piyasalardan büyük miktarlı para çıkışları izlendiğini kaydetti. Bununla birlikte gelişen piyasalarda ilk şartların 2013'e oranla daha olumlu olduğuna dikkat çekildi. "Gelişen piyasalara yabancı yatırımcı girişleri son yıllarda 2013 öncesine oranla daha ılımlıydı. Kur ve cari işlemler dengeleri açısından da görünüm daha olumlu. Bu ortamda 2021 yılında gelişen piyasalarda beklenen para hareketinin bir krize değil bir tümseğe neden olacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.