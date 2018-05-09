IIF, gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi tahminini düşürdü

09 Mayıs 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) gelişmekte olan piyasalar için 2018 yılı sermaye girişi tahminini aşağı yönlü revize etti.

2018 yılı için gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi tahminini 43 milyar dolar azaltarak 1,22 trilyon dolara indiren IIF, bu revizyona neden olarak dolardaki güçlenmenin gelişmekte olan piyasalara yabancı yatırımını vurmasının muhtemel olmasını gösterdi.

IIF, gelişmekte olan piyasa tahvillerine yatırımın bu yıl, 2017 yılındaki 315 milyar dolardan 255 milyar dolara indirirken, yılın ilk 4 ayında aylık ortalama sermaye girişinin geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak 13 milyar dolara indiğini de vurguladı.

IIF, ABD'de getirilerin her 100 baz puan artışın gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına sermaye akışının 20 milyar dolar azalttığını da belirtti.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi piyasalarına sermaye akışı için tahminini 94 milyar dolar olarak ifade eden IIF, bunun geçin yıla göre 8 milyar dolar artış anlamına geldiğine de dikkat çekti.

IIF, 2018 yılında gelişmekte olan piyasalara doğrudan yabancı yatırımları için 2018 tahminini ise 43 milyar dolar yükselterek 523 milyar dolar seviyesine çıkardı.