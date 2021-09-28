IIF, Merkez Bankası'ndan 150 baz puan daha indirim bekliyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), tarafından hazırlanan raporda TCMB’nin yıl sonuna kadar faiz oranını 150 baz puan daha indirmesinin beklendiği belirtildi.

Kuruluş Türkiye'de artan enflasyona rağmen büyümenin öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Merkez Bankası'nın 2023'e giderken genişlemeci para politikasını koruyacağını, bunun da kredi eğilimini 2022 yılında pozitife çevirebileceğiniz kaydetti.

TCMB’nin eylül ayı faiz indiriminin 100 baz puanla kendilerinin 50 baz puan olan tahminlerini aştığını da belirten IIF, Kasım-Aralık aylarında baz etkisinin enflasyonda yavaşlamayı desteklemesi ile bankanın yılın kalan kısmında 150 baz puan daha faiz indireceğini öngördü. Faiz indirimlerinin bankaların kredi faizlerini düşürmesini destek olacağını, bu doğrultuda 2022 yılında kredi talebinin artabileceğini belirtti.

Yüzde 9 büyüme öngörüyor

Raporda 2021 yılında Türkiye'de yüzde 9, 2022 yılında ise yüzde 4 büyüme öngörüldü. İç talebin gelecek yıl reel GSYH büyümesine 2.9 puanlık katkı yapacağı tahmininde bulunuldu.

Değerlendirmede TCMB faiz indiriminin gelecek aylarda Türk Lirası’nda muhtemelen daha fazla zayıflamaya neden olacağı da ifade edildi.

Enflasyonun eylül ayında yüzde 20 seviyesinde tepe yapmasının ardından 2021 sonunda yüzde 17'ye, 2022 sonunda ise yüzde 14'e ineceği tahmini yapıldı.

IIF, TCMB faiz indiriminin enflasyonu daha zorlu hale getirse de TL’nin değer kaybının Türkiye'nin büyüme modelinin daha ihracat odaklı hale getirilmesine destek verebileceğini vurguladı. Cari işlemler açığının GSYH’ya oranının 2021 sonunda yüzde 3.1, 2022 sonunda ise yüzde 2.8 olmasının beklendiğini aktardı.

Raporda Türkiye'de gelecek 12 ay için döndürülmesi gereken dış borcun 87 milyar dolar civarında olduğu hesaplandı. Türkiye'nin altın dahil döviz rezervlerinin 118 milyar dolar, altın hariç döviz rezervlerinin ise 78 milyar dolar olduğu belirtildi.