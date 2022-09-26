IIF, TL için öngördüğü adil değeri güncelledi
Uluslararası Finans Enstitüsü, Türk lirası ile ilgili öngördüğü adil değeri güncelledi.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türk lirası ile ilgili öngördüğü adil değeri yeniden güncelledi.
IIF Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk lirası için adil değeri cari açıkta yaşanan keskin artışın etkisiyle yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu.
IIF, adil değeri 16,50 seviyesinden 21'e yükseltti. Brooks, kurlarla ilgili adil değer güncellemeleri içeren raporu bu hafta yayımlayacaklarını belirtti.
Brooks, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türk lirası için adil değerin salgın öncesi 5,50 seviyesinde olduğunu hatırlattı.