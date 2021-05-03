  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. IIF, Türk Lirası için adil değeri tahminini 9,50'ye yükseltti
Takip Et

IIF, Türk Lirası için adil değeri tahminini 9,50'ye yükseltti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türk Lirası için adil değeri tahminini 7,50'den 9,50'ye yükselttiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Brooks, Türkiye'nin cari işlemler  açığının ciddi şekilde kötüleşmesi nedeniyle geçen yıl tahmini iki kere yükselttiklerini hatırlattı.