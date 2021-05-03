IIF, Türk Lirası için adil değeri tahminini 9,50'ye yükseltti
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türk Lirası için adil değeri tahminini 7,50'den 9,50'ye yükselttiğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Brooks, Türkiye'nin cari işlemler açığının ciddi şekilde kötüleşmesi nedeniyle geçen yıl tahmini iki kere yükselttiklerini hatırlattı.