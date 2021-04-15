IIF: Türkiye'de politika belirsizliği görünümü bulandırıyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de artan politika belirsizliğinin Mart ayı sonundan itibaren para çıkışlarına neden olduğu belirtildi. Değerlendirmede son 8 yıl içinde yabancı yatırımcıların toplamda 13 milyar dolar yerel tahvil ve 3 milyar dolar hisse satışı yaptıkları gerçekleştirdikleri kaydedildi.



IIF, Türk tahvillerinde yabancı sahipliğinin 82 milyar dolardan 7 milyar dolara, hisse senetlerinde ise 82 milyar dolardan 24 milyar dolara indiği vurgulandı.

2021 borç çevirme ihtiyacı yönetilebilir

Kuruluş, Türkiye'de merkez bankası başkanının görevden alınmasının ardından lira varlıklarda 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği belirtildi. "Türkiye'de yabancıların pozisyonları 2013 dönemine oranla çok daha az" denildi.



"Ekonomi politikalarının gelecek dönem yönü kritik önemde olacak" yorumu yapan IIF, artan borçlanma maliyetlerinin yakın vadeli ekonomik görünüme yansıyacağını öngördü. Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan azalmanın ülkeyi küresel ortamdaki güven değişikliklerine karşı hassas hale getirdiğini ifade etti.



IIF öte yandan Türkiye'de kısa vadeli dış borç çevirme ihtiyacının önemli oranda olmasına karşın 2021 yılında yönetilebilir göründüğünün de altını çizdi.