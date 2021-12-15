İiş Bankası, İŞ GYO'daki payını artırdı

İş Bankası, İş GYO payları ile ilgili 4 milyon TL nominal tutarlı alım gerçekleştirdi ve payını yüzde 50,93'e yükseltti. Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"14.12.2021 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,65-2,67 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %50,93 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %13,38 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır.