İki ayda 132 bin kişi uzaktan müşteri oldu

Bankalarda mayıs ile birlikte başlayan uzaktan müşteri edinimine ilişkin ilk veriler açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre mayısta uzaktan edinilen müşteri sayısı 68 bin 831 olurken haziranda bu rakam 63 bin 197 olarak belirlendi. TBB'ye üye 14 bankanın verilerinden derlenen istatistikler şubeden bu iki ayda edinilen müşteri sayısının hala önde olduğunu gösterdi. Mayısta şubeden 406 bin 14, haziranda ise 700 bin 92 kişi banka müşterisi oldu.



TBB’den yapılan açıklamada haziran itibariyle uzaktan başvuru sayısının 220 bin olduğu mayısta ise bu rakamın 268 bin 881 kişi olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu başvuruların mayısta 68.8 bini, haziranda 63.1 bini müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan müşteri edinimine dönüştü. Açıklamaya göre Haziran 2021 dönemi itibariyle toplu edinim, online başvuru ve şubeden sonuçlandırılan müşteri sayısı 917 bin olarak gerçekleşti.