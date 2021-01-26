İki değişim ihalesinde piyasaya 1,43 milyon TL tahvil verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde 2 tahvilde toplam 1 milyar 510,9 milyon TL geri alım yaparken, yerine 1 milyar 428,5 milyon TL tahvil verdi.



Hazine, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz kağıtlardan yapacağı alıma karşılık 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvilden satış yaptı. Hazine değişken faizli tahvilde 179,7 milyon TL, kuponsuz tahvilde 1 milyar 313,2 milyon TL geri alım yaptı.



Değişken faizli tahvile karşı verilen sabit kuponlu tahvilde 180,9 milyon TL net satış gerçekleştirirken, satışların nominal tutarı 190,0 milyon TL oldu. İhaleye 764,0 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik faiz yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşti.



Tahvilde en düşük fiyat 94.993 TL, ortalama fiyat 95.191 TL olarak belirlendi. Kuponsuz tahvile karşı verilen sabit kuponlu tahvilde 1 milyar 247,6 milyon TL net satış gerçekleştirirken, satışların nominal tutarı 1 milyar 310,0 milyon TL oldu. İhaleye 2 mliyar 498,6 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik faiz yüzde 13,35 seviyesinde gerçekleşti. Tahvilde en düşük fiyat 94.847 TL, ortalama fiyat 95.231 TL olarak belirlendi.