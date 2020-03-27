İki destek paketine ilk katılan İş Bankası
Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine katılacağını açıklayan ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.
Türkiye Bankalar Birliği’nin çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine katılacağını açıklayan Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada TBB’nin işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldıkları belirtilerek bankanın ekonomiye destek paketini de 23 Mart Pazartesi açıkladığı hatırlatıldı.
Açıklamada, TBB’nin duyurduğu ve 30 Mart’tan itibaren geçerli olacak; salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketlerine katılım sağlanacağı kaydedildi.