İki dev bankadan Euro/dolar tahmini

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Küresel piyasalarda gözler hem ABD'den gelecek ekonomik verilere hem de büyük yatırım bankalarının döviz tahminlerine çevrildi. ING ve BNP Paribas tarafından yayımlanan son analizler, doların önümüzdeki dönemde euro karşısında zayıflayabileceğine işaret etti. Bankaların raporlarında, yatırımcıların dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme eğiliminin güçlendiği vurgulandı.

ING: Dolar yükselişleri satış fırsatı olabilir

ING, bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerinin doların kısa vadeli yönü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Banka, tarım dışı istihdam verisinin 100 bin kişinin üzerinde artış göstermesini beklediğini ifade ederken, piyasaların olumlu beklentileri büyük ölçüde fiyatladığını değerlendirdi.

Bu nedenle ING, dolardaki yeni yükselişlerin yatırımcılar açısından satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü yineledi.

Euro için temmuz tahmini geldi

ING ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenecek forumunda güvercin tonda mesajlar vermesini beklemediğini açıkladı. Banka, halen 1,14 seviyelerinde işlem gören euro/dolar paritesinin temmuz ayında yeniden 1,15 seviyesine yükselebileceğini öngördü.

BNP Paribas: Dolar zayıflamaya devam edecek

BNP Paribas da yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin kademeli olarak azalması halinde doların Euro karşısında yeniden değer kaybedebileceğini belirtti.

Bankaya göre küresel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme amacıyla dolardan uzaklaşması, Euro/dolar paritesini desteklemeyi sürdürecek.

2027 için Euro tahmini 1,20

BNP Paribas, Euro/dolar paritesinin 2026'nın son çeyreğinde 1,16 seviyesine, 2027'nin son çeyreğinde ise 1,20 seviyesine yükseleceğini tahmin etti. Bu beklenti, bankanın orta ve uzun vadede Euro lehine güçlü görünümünü koruduğunu ortaya koydu.

Yen ve sterlin için farklı senaryo

Raporda Japon yeni ve İngiliz sterlini için ise farklı bir tablo çizildi. BNP Paribas, dolar karşısında hem yenin hem de sterlinin değer kaybetmeye devam edeceğini öngördü.

Banka, dolar/yen paritesinin 2026 sonunda 165 seviyesine ulaşmasını beklerken, sterlin/dolar paritesinin ise 1,32 seviyesine yükseleceğini ve bu eğilimin 2027 yılında da sürebileceğini tahmin etti.