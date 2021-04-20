İki enerji şirketi daha Borsa yolunda

Borsada halka arz akını devam ederken, son dönemde borsa kuyruğunda enerji şirketlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Son olarak, Esenboğa Elektrik’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji, halka arz için Metro Yatırım'a yetki verdi.

Halka açılmayı planlayan bir diğer enerji şirketi Girişim Elektrik de, halka arz başvurularını tamamladığını duyurdu.

Yatırımcılardan yaklaşık 8 talep toplayan Galata Wind, perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

Dün talep almaya başlayan Aydem Yenilenebilir Enerji ise talepleri 22 Nisan Perşembe akşamına kadar toplayacak.

Biotrend ile Çan2 de bu hafta talep toplayan diğer enerji şirketleri.