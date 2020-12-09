İki günde yüzde 23,8 yükseliş yaşadı, borsanın en değerlisi Ereğli

Ereğli Demir Çelik hisseleri son iki günde yaşadığı hızlı yükselişle Borsa İstanbul’un piyasa değeri en yüksek hissesi haline geldi. Dün Goldman Sachs’ın 68 sayfalık Türkiye reel sektöründen bazı hisseleri önerdiği raporu ile HSBC ise Ereğli için yüzde 46 prim potansiyeli öngören raporu Ereğli hisselerine tavan yaptırdı. Ereğli’de yükseliş bugün de sürdü. Bugünkü performansıyla Ereğli Koç Holding, Ford Otosan, BİM, Aselsan, Enka İnşaat, Garanti, Akbank, Turkcell’i geçip BIST100’ün en değerli şirketi konumuna geldi.



Ereğli’nin piyasa değeri 49 milyar liraya ulaştı. Bu hafta yüzde 23,8 yükselen hisselerde aylık değer kazancı ise yüzde 32 oldu. Bu yıl yüzde 59,1 yükseliş ivmesi yakalayan Ereğli hisselerinin bir yıllık süreçteki değer kazancı ise yüzde 72,7 oldu. Ereğli’nin tahtından ettiği Koç Holding ise 47 milyar 400 milyon 241 bin liralık piyasa değeriyle ikinci sırada. Koç Holding hisseleri de geçen yıla göre yüzde 5,94 aşağıda işlem görse de bu hafta yüzde 2,62, aylık ise yüzde 21,2 değer kazandı.



Ereğli hisseleri 14:15 itibariyle yüzde 4,16'lık yükselişle 14,02 liradan işlem görüyor. Şirketin yüzde 47,58'i borsada işlem görüyor.